В помощь подрядчику реконструкции проспекта Кирова вызвали спасателей
Вечером 7 сентября корреспондент «КП-Саратов» стал свидетелем неторопливых работ по реконструкции проспекта Кирова, на помощь которым пришли спасатели.
Машины с бетоном продолжают подъезжать на проспект даже поздним вечеромФото: Ольга Симонова
Возле пересечения проспекта и улицы Радищева площадь перед консерваторий заполнена строительными материалами – щебнем, песком – а также - автобетоносмесителями. При этом, по наблюдению корреспондента, количество работников очень невелико и заметно отличается от ситуаций, когда на осмотр хода реконструкции проспекта приходит руководство города и области.
Спасатели установили дополнительное освещение на стройплощадкеФото: Ольга Симонова
Примечателен факт привлечения к работам спасателей. Судя по форме, именно специалисты этой службы устанавливали для рабочей площадки башни освещения. Почему подрядчик не располагает необходимым оборудованием, и насколько правомерно отвлечение экстренных служб для оплаченных бюджетом работ частного подрядчика – прокомментировать на месте никто не смог.
Ночные работы на проспекте Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU