В помощь подрядчику реконструкции проспекта Кирова вызвали спасателей

СЕГОДНЯ 21:13 2019-09-07T21:15:06+03:00

На проспекте работы идут, но очень неспешно Фото: Ольга Симонова

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Вечером 7 сентября корреспондент «КП-Саратов» стал свидетелем неторопливых работ по реконструкции проспекта Кирова, на помощь которым пришли спасатели.

Машины с бетоном продолжают подъезжать на проспект даже поздним вечеромФото: Ольга Симонова

Возле пересечения проспекта и улицы Радищева площадь перед консерваторий заполнена строительными материалами – щебнем, песком – а также - автобетоносмесителями. При этом, по наблюдению корреспондента, количество работников очень невелико и заметно отличается от ситуаций, когда на осмотр хода реконструкции проспекта приходит руководство города и области.

Спасатели установили дополнительное освещение на стройплощадкеФото: Ольга Симонова

Примечателен факт привлечения к работам спасателей. Судя по форме, именно специалисты этой службы устанавливали для рабочей площадки башни освещения. Почему подрядчик не располагает необходимым оборудованием, и насколько правомерно отвлечение экстренных служб для оплаченных бюджетом работ частного подрядчика – прокомментировать на месте никто не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730717" frameborder="0"></iframe> Ночные работы на проспекте Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU