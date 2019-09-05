СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-05T10:39:57+03:00

Судьбу ярмарки в Энгельсе решат в понедельник.

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В понедельник, 9 сентября, будет принято решение о судьбе ярмарки в Энгельсе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для этого соберут общественный совет, который проведет расширенное заседание.

- Должно быть публичное обсуждение. Пусть все жители приходят и выскажут свое мнение. В понедельник примем решение, — отметил глава района Дмитрий Тепин.

Он подчеркнул, что сейчас мнения расходятся. Ряд жителей ратуют за ярмарку на площади Ленина, так как там удобно покупать продукты. Другие хотят видеть на этом месте зону отдыха.

Сегодня состоялась встреча с представителями торговли, которые очень эмоционально высказались за сохранение ярмарки на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU