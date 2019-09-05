2019-09-05T09:07:07+03:00
Общество

Ярмарке в Энгельсе предложили провести эксперимент

Торговцев просят временно переехать на новое место и оценить его [фото, видео]
Александр Уриевский
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Дмитрий Тепин встретился с жителямиДмитрий Тепин встретился с жителямиФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 5 сентября, проходит встреча главы района Дмитрия Тепина с местными жителями.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой обсуждения стала судьба ярмарки, которую уже длительное время пытаются перенести.

- Мы собрались, чтобы поговорить честно, открыто, без купюр. Хотим сделать реальный замер вашего общественного мнения, — заявил Дмитрий Тепин.

Дмитрий Тепин предложил обсудить судьбу ярмарки честно и открыто.

Напомним, голосование в интернете стало предметом скандала — после того, как начался стремительный рост одного из вариантов, о размещении ярмарки на улице Нестерова. Часть граждан обвинила организаторов голосования в «накрутке».

Дмитрий Тепин призвал оставить место, где располагалась привычная ярмарка, на площади Ленина, для рекреации и отдыха.

- Ярмарка останется. Вопрос места. Можно недалеко перенести, а здесь оставить площадь для гуляний. Зимой организовать каток, горки, — отметил чиновник.

На месте нынешней ярмарки предложено сделать зону отдыха.

Жители, которых собралось на встрече около 50 человек, считают, что ярмарку нужно оставить на прежнем месте, так как она удобна не только продавцам, но и покупателям, в частности, пенсионерам.

- Они не голосуют в интернете, а просто идут и покупают дешевые продукты, — заявила одна из собравшихся.

Жители просят оставить ярмарку ради покупателей.

В качестве эксперимента Дмитрий Тепин предложил торговцам переехать на новую площадку на месяц, посмотреть, как сложится ситуация.

- Кто хочет, пусть и переезжает! — ответили из зала, предложив не проводить экспериментов над жителями.

- Почему вы уверены, что там хуже? Я ни за кого, но у меня есть социальный заказ: люди хотят гулять по площади, называйте любое альтернативное место, — отметил Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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