Женщины разрыдались на встрече с главой Энгельсского района

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-05T09:34:57+03:00

У предпринимательниц с ярмарки нет денег, чтобы выплачивать кредиты [видео]

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Жительницы Энгельсского района не смогли сдержать слез на встрече с главой Дмитрием Тепиным.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сразу несколько предпринимательниц разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки в центре города.

Дело в том, что место торговли не открывается, несмотря на то, что им пообещали начало работы в сентябре.

- Торговать нельзя, денег нет, кредиты выплачивать нечем, — заявила мать четырех детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730148" frameborder="0"></iframe> Жительницы Энгельсского района разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки.

Другая предпринимательница ее поддержала.

- Я взяла кредит, чтобы выплачивать ипотеку, а гасить нечем, — сказала она с рыданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU