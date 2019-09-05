2019-09-05T09:34:57+03:00
Общество

Женщины разрыдались на встрече с главой Энгельсского района

У предпринимательниц с ярмарки нет денег, чтобы выплачивать кредиты [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Жительницы Энгельсского района не смогли сдержать слез на встрече с главой Дмитрием Тепиным.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сразу несколько предпринимательниц разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки в центре города.

Дело в том, что место торговли не открывается, несмотря на то, что им пообещали начало работы в сентябре.

- Торговать нельзя, денег нет, кредиты выплачивать нечем, — заявила мать четырех детей.

Жительницы Энгельсского района разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки.

Другая предпринимательница ее поддержала.

- Я взяла кредит, чтобы выплачивать ипотеку, а гасить нечем, — сказала она с рыданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билеты на ЧМ по пожарно-спасательному спорту начнут распространять с 6 сентября
Горел сарай в Домах 8 Марта
Опыт работы саратовского госпиталя вынесут на заседание комиссии Минздрава
В Саратове 11 сентября запретили продавать алкоголь
Судьбу ярмарки в Энгельсе решат в понедельник
Экскаватор на платформе застрял под трубой в Саратове
Регоператор взыщет задолженность с 56 собственников нежилых помещений
Ребенку-инвалиду дали квартиру в Саратове только после прокурорской проверки
В Саратовской области будут судить банду убийц и вымогателей
Саратовцы угоняют и топят в Волге велосипеды велошеринга
Ярмарке в Энгельсе предложили провести эксперимент
В Энгельсе дорогу не поделили две иномарки
В Энгельсе мужчина украл черно-красный велосипед
Мужчина упал с многоэтажки на крышу магазина в Саратове
Жительница Саратова забрала у сестры жениха 7 тыс. рублей и не возвращала