Женщины разрыдались на встрече с главой Энгельсского района
Жительницы Энгельсского района не смогли сдержать слез на встрече с главой Дмитрием Тепиным.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сразу несколько предпринимательниц разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки в центре города.
Дело в том, что место торговли не открывается, несмотря на то, что им пообещали начало работы в сентябре.
- Торговать нельзя, денег нет, кредиты выплачивать нечем, — заявила мать четырех детей.
Жительницы Энгельсского района разрыдались во время обсуждения судьбы ярмарки.
Другая предпринимательница ее поддержала.
- Я взяла кредит, чтобы выплачивать ипотеку, а гасить нечем, — сказала она с рыданиями.
ИСТОЧНИК KP.RU