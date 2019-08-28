Выжившая в сгоревшей машине под Саратовом девочка идет на поправку

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-28T15:25:02+03:00

Ребенку предстоит еще не менее двух недель провести в больнице

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Пострадавшая в страшном ДТП на трассе под Саратовом девочка идет на поправку.

Как сообщил «КП-Саратов» главврач областного центра комбустиологии (Ожоговый центр) Николай Островский, тем не менее, ребенку потребуется не менее двух недель провести в медучреждении. За это время за состоянием пострадавшей будут наблюдать врачи.

Напомним, авария произошла вечером 25 августа в районе села Рыбушки. Автомобиль Honda Accord врезался в фуру Volvo и загорелся. Мужчина и женщина погибли на месте. 10-летнюю девочку удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU