Выжившая в сгоревшей машине под Саратовом девочка идет на поправку
Пострадавшая в страшном ДТП на трассе под Саратовом девочка идет на поправку.
Как сообщил «КП-Саратов» главврач областного центра комбустиологии (Ожоговый центр) Николай Островский, тем не менее, ребенку потребуется не менее двух недель провести в медучреждении. За это время за состоянием пострадавшей будут наблюдать врачи.
Напомним, авария произошла вечером 25 августа в районе села Рыбушки. Автомобиль Honda Accord врезался в фуру Volvo и загорелся. Мужчина и женщина погибли на месте. 10-летнюю девочку удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU