2019-08-25T23:09:05+03:00
Происшествия

Из разбившейся под Саратовом иномарки успели спасти ребенка, мужчина и женщина сгорели

Девочку 10-лет с ожогами госпитализировалb
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На трассе ВолгоградСызрань на 332 км автодороги Р-228 недалеко от посёлка Рыбушки и Александровка Саратовского района произошло смертельное ДТП.

Фура Volvo, которая везла прицепом два грузовика «Урал», столкнулась с легковушкой Honda Accord. Авария произошла 25 августа около 21.30.

Как сообщили в областной ГИБД, после столкновения автомобили загорелись и сгорели полностью.

В легковушке погибли 32-летний мужчина и 34-летняя женщина. Ехавшую в той же машине 10-летнюю девочку удалось спасти. Ребенка с ожогами госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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