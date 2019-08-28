2019-08-28T09:19:28+03:00
Происшествия

В Саратове ночью три человека сгорели в Mercedes

Пострадавшую в ДТП девочку госпитализировали
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД СаратоваФото ГИБДД Саратова
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В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 28 августа, водитель Mercedes и его пассажиры попали в смертельное ДТП.

- Авария произошла примерно в 02:20 у дома №218 по улице Огородная. Водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города. При этом столб после этого упал на два припаркованных авто - BMW и Kalina.

Машина воспламенилась. Водитель и два его пассажира погибли на месте — сгорели в авто. Пострадавшую 14-летнюю девочку госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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