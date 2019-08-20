СУ СК проверяет вспышку мышиной лихорадки на улице Лесная республика
В Саратове следователи СУ СКР города проверяют информацию о росте заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, в СМИ появилась информация о вспышке заболеваемости ГЛПС в районе улицы Лесная республика.
Следователи установят, какие меры были предприняты должностными лицами для обеспечения безопасности жителей. По итогам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.
Кроме того, правоохранители проверяют обстоятельства заражения граждан.
- Достоверно установлено, что инфицирование происходило при посещении участков местности как с лесным массивом, так и не имеющих древесной растительности, на которых грызунами были оставлены экскременты. Именно в них содержится возбудитель опасного вируса, — сообщили в СУ СКР.
Жителям категорически не рекомендуется посещать леса.
ИСТОЧНИК KP.RU