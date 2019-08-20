СУ СК проверяет вспышку мышиной лихорадки на улице Лесная республика

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-20T09:04:50+03:00

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В Саратове следователи СУ СКР города проверяют информацию о росте заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, в СМИ появилась информация о вспышке заболеваемости ГЛПС в районе улицы Лесная республика.

Следователи установят, какие меры были предприняты должностными лицами для обеспечения безопасности жителей. По итогам будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

Кроме того, правоохранители проверяют обстоятельства заражения граждан.

- Достоверно установлено, что инфицирование происходило при посещении участков местности как с лесным массивом, так и не имеющих древесной растительности, на которых грызунами были оставлены экскременты. Именно в них содержится возбудитель опасного вируса, — сообщили в СУ СКР.

Жителям категорически не рекомендуется посещать леса.

ИСТОЧНИК KP.RU