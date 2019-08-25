2019-08-25T17:36:14+03:00
Общество

Вячеслав Володин и Валентина Терешкова посетили Гагаринское поле под Энгельсом

Ранее шла речь о создании парка на месте приземления первого космонавта
Екатерина Семенова
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В Саратовскую область прилетел председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как сообщили в Instagram группа сторонников Вячеслава Володина нас странице volodin.saratov, также прибыла Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

Днем 25 августа Володин и Терешкова посетили Гагаринское поле в Энгельсском районе – место, где приземлился первый космонавт Юрий Гагарин.

Напомним, 12 апреля Володин и Терешкова уже побывали на Гагаринском поле. Тогда была озвучена идея создания здесь парка.

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Вячеслав Володин и Валентина Терешкова на Гагаринском поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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