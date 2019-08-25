Вячеслав Володин и Валентина Терешкова посетили Гагаринское поле под Энгельсом
В Саратовскую область прилетел председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Как сообщили в Instagram группа сторонников Вячеслава Володина нас странице volodin.saratov, также прибыла Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.
Днем 25 августа Володин и Терешкова посетили Гагаринское поле в Энгельсском районе – место, где приземлился первый космонавт Юрий Гагарин.
Напомним, 12 апреля Володин и Терешкова уже побывали на Гагаринском поле. Тогда была озвучена идея создания здесь парка.
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Вячеслав Володин и Валентина Терешкова на Гагаринском поле.
ИСТОЧНИК KP.RU