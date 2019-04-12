Терешкова и Володин возложили цветы к монументу Гагарина
На Гагаринском поле под Энгельсом сегодня, 12 апреля, проходят праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики. В них участвуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова, депутат Госдумы Николай Панков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Росавиации Александр Нерадько и помощник президента РФ Игорь Левитин.
В развлекательной программе, помимо концерта, прошло авиашоу самолетов. Свое мастерство продемонстрировали асы пилотажной группы «Русь».
На Гагаринском поле прошло авиашоу.
Также Вячеслав Володин, Валентина Терешкова и Валерий Радаев возложили цветы к монументу Юрия Гагарина. К тому же первая на Земле женщина-космонавт пообщалась с кадетами.
Володин и Терешкова возложили цветы к монументу Гагарина.
Валентина Терешкова пообщалась с саратовскими кадетами.
ИСТОЧНИК KP.RU