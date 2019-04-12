2019-04-12T13:38:14+03:00
Общество

Терешкова и Володин возложили цветы к монументу Гагарина

На Гагаринском поле прошло авиашоу
Дарья Вострикова
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На Гагаринском поле под Энгельсом сегодня, 12 апреля, проходят праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики. В них участвуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова, депутат Госдумы Николай Панков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Росавиации Александр Нерадько и помощник президента РФ Игорь Левитин.

В развлекательной программе, помимо концерта, прошло авиашоу самолетов. Свое мастерство продемонстрировали асы пилотажной группы «Русь».

На Гагаринском поле прошло авиашоу.

Также Вячеслав Володин, Валентина Терешкова и Валерий Радаев возложили цветы к монументу Юрия Гагарина. К тому же первая на Земле женщина-космонавт пообщалась с кадетами.

Володин и Терешкова возложили цветы к монументу Гагарина.

Валентина Терешкова пообщалась с саратовскими кадетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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