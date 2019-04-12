2019-04-12T13:26:51+03:00
Общество

Валентина Терешкова на Гагаринском поле не смогла сдержать слез

Первая женщина-космонавт и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили саратовцев с Днем космонавтов [видео]
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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На Гагаринском поле сегодня, 12 апреля, отметили День космонавтики.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжества посетили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Спикер Госдумы поздравил жителей Саратовской области с Днем космонавтики и отметил, что в такой же замечательный день 58 лет назад началось освоение космоса человечеством. И сделал это «наш Юрий Гагарин», который считал Саратов своей родиной.

- И это нас ко многому обязывает: быть лучшими, быть более эффективными, — отметил Володин.

Он подчеркнул, что подвиг Юрия Гагарина никому не повторить. Такие люди, как он и Валентина Терешкова, олицетворяют победы нашей страны.

Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем космонавтики.

Валентина Терешкова произносила свою речь о Юрии Гагарине со слезами на глазах. Она сказала, что он был простым парнем, но проложил человечеству дорогу в космос. Юрий Гагарин всегда оставался наставником и учителем будущих космонавтов, а ей, Валентине Терешковой, пожелал ничего не бояться.

- Я открою секрет: когда летел к вам, то возвращался с корзиной яблок и каждому по яблоку давал. Говорил, что они вымыты волжской водой и выращены на саратовской земле, — отметила она.

Валентина Терешкова поделилась воспоминаниями о Юрии Гагарине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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