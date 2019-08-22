В Саратове двое мужчин осквернили стену с фотографиями воинов-афганцев

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-22T15:38:58+03:00

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В Саратове очевидцы заметили двух мужчин, которые, предположительно, помочились на стену с фотографиями воинов-афганцев в районе 3-й Дачной.

- Явно рассматривают фамилии героев по-ближе! — с иронией отметила автор поста в группе «Саратов онлайн» Владислава Козырева (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Горожанка сообщила также, что после этого мужчины направились в сторону ДК «Россия» и, вероятно, были пьяны.

В соцсетях пост собрал множество комментариев, по большей части, негативных. Участники обсуждения возмутились осквернением памяти воинов-афганцев

Полиция начала проверку по данному факту.

Это не первый случай вандализма. Так, недавно в Марксе подростки аналогичным способом осквернили Вечный огонь. А в Саратове юноша имитировал оральный секс со скульптурой девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU