В Саратове двое мужчин осквернили стену с фотографиями воинов-афганцев
В Саратове очевидцы заметили двух мужчин, которые, предположительно, помочились на стену с фотографиями воинов-афганцев в районе 3-й Дачной.
- Явно рассматривают фамилии героев по-ближе! — с иронией отметила автор поста в группе «Саратов онлайн» Владислава Козырева (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).
Горожанка сообщила также, что после этого мужчины направились в сторону ДК «Россия» и, вероятно, были пьяны.
В соцсетях пост собрал множество комментариев, по большей части, негативных. Участники обсуждения возмутились осквернением памяти воинов-афганцев
Полиция начала проверку по данному факту.
Это не первый случай вандализма. Так, недавно в Марксе подростки аналогичным способом осквернили Вечный огонь. А в Саратове юноша имитировал оральный секс со скульптурой девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU