2019-07-29T16:38:20+03:00
Происшествия

В Марксе трое пьяных школьников осквернили Вечный огонь

Осквернители задержаны
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 июля, в группе «Новости Маркса» соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись осквернения Вечного огня в Марксе.

На кадрах отчетливо видно, как один из ребят помочился прямо у памятника, второй ходит, а третий сидит, покачиваясь из стороны в сторону. По их неадекватному поведению и походке можно сделать вывод, что школьники нетрезвы.

По словам правоохранителей, 16-летние школьники пришли к Вечному огню сегодня, ранним утром.

Сейчас ребята задержаны.

Запись вызвала массовое неодобрение местных жителей, которые в один голос признались, что им стыдно за такую молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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