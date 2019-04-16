2019-04-16T16:50:13+03:00
Общество

В Саратове ради фото парень имитировал оральный секс со статуей школьницы

Возмущенные граждане просят наказать юношу [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Жители Саратова возмутились фотосессией молодого человека на набережной Космонавтов.

В группе «Доска позора Саратов» соцсети «ВКонтакте» появились снимки юноши, предположительно, студента одного из вузов, который позирует рядом со скульптурной композицией «Одноклассники».

Фото соцсетей

Фото соцсетей

При этом он изображает вид, что душит школьника, а также имитирует оральный секс со школьницей.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Пользователи оставили немало гневных комментариев под анонимным постом, призывая найти и наказать хулигана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове установят новый памятник юнгам северного флота

Сбор средств на новый памятник ведут морские пехотинцы «Тайфуна»

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП под Саратовом пострадали двое мужчин и погибли две женщины
Панков: Если власть не научится брать ответственность за людей, она тоже будет им не нужна
На Астраханской трамвай сошел с рельсов
В правительстве области обсудят реализацию инвестиционного проекта ООО «ГМТ – Саратов»
Взрыв в саратовском троллейбусе: Госпитализированы две пассажирки
Панков напомнил балаковским чиновникам, что с жителями нельзя разговаривать языком штрафов
Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой
В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей
Юлия Литневская: Пусть победа в турнире в Самойловском районе станет для юных спортсменов трамплином на спортивный Олимп
Саратовчанка побоялась лишиться «Лады Ларгус» и выплатила кредит
Саратовцев приглашают раскрасить Пасху
Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей
Панков: Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий