В Саратове ради фото парень имитировал оральный секс со статуей школьницы

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-16T16:50:13+03:00

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Жители Саратова возмутились фотосессией молодого человека на набережной Космонавтов.

В группе «Доска позора Саратов» соцсети «ВКонтакте» появились снимки юноши, предположительно, студента одного из вузов, который позирует рядом со скульптурной композицией «Одноклассники».

Фото соцсетей

При этом он изображает вид, что душит школьника, а также имитирует оральный секс со школьницей.

Фото соцсетей

Пользователи оставили немало гневных комментариев под анонимным постом, призывая найти и наказать хулигана.

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ИСТОЧНИК KP.RU