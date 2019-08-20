2019-08-20T17:40:15+03:00
Общество

Губернатор Радаев наградил участников строительства аэропорта «Гагарин»

Из нового саратовского аэропорта 20 августа вылетел первый международный рейс
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Во вторник, 20 августа, с пассажирами первого международного рейса СаратовАнталья в новом аэропорту «Гагарин» встретился губернатор Валерий Радаев и руководитель компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Всего в первый день работы из «Гагарина» запланировано восемь рейсов: семь — в Москву и один — в Анталью.

Кроме осмотра работающего терминала аэропорта, на площади перед ним губернатор наградил участников строительства аэропорта «Гагарин».

Впечатления пассажиров первого рейса из аэропорта "Гагарин".

- Пассажиры рейсов рассказали, что ощущения трудно передать. Это было непростое решение — не под Олимпиаду или чемпионат мира по футболу. В 2012 году мы обратились к Владимиру Путину, и он поддержал нас. Огромную помощь на всех этапах оказал Вячеслав Володин. Это была точка отсчета. Тогда еще не было примеров частно-государственного партнерства. Нужно было убедить инвестора, что эта схема работает. 4,9 млрд рублей составила региональная часть, почти треть всего объема проекта. Мы начали строить дороги, электро-, водо-, газоснабжение, и тогда инвестор поверил нам. Всего за два года, с 2017, был построен терминал, — напомнил Радаев.

По его словам, теперь перед властями и аэропортом стоит задача вернуть саратовских пассажиров, предпочитавших улетать из других городов, а также привлечь в саратовскую агломерацию жителей соседних территорий — Пензы, Мордовии, Уральска, северной части Волгоградской области.

- Тогда мы выйдем на задачу в 1 млн пассажиров в год. Сегодня никаких рисков нет, качество предоставления авиауслуг ничем не ограничено. Это большой рывок в развитии Саратовской области, рост инвестиционной привлекательности, — отметил Валерий Радаев.

Награды получили представители подрядчиков, строивших взлетную полосу, возводивших инфраструктурные объекты и коммуникации, ведущие к новому аэропорту, а также работники Приволжской железной дороги, Саратовского района, дорожники, строившие Северный и Южный подходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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