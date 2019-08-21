Трофимовский мост закроют с 15 октября
Работы продлятся год
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Трофимовский мост в Ленинском районе Саратова закроют с 15 октября.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, путепровод будет закрыт на год.
Ранее «Комсомолка» писала, что мост будет закрыт на реконструкцию. Также потребуется перекрытие улицы Шехурдина — ее будут расширять и перестраивать.
Сейчас уже завершены проектно-изыскательские работы, проведена экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU