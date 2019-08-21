2019-08-21T17:19:05+03:00
Общество

Трофимовский мост закроют с 15 октября

Работы продлятся год
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трофимовский мост в Ленинском районе Саратова закроют с 15 октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, путепровод будет закрыт на год.

Ранее «Комсомолка» писала, что мост будет закрыт на реконструкцию. Также потребуется перекрытие улицы Шехурдина — ее будут расширять и перестраивать.

Сейчас уже завершены проектно-изыскательские работы, проведена экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликовано видео проекта реконструкции Трофимовского моста

Перекрытие улиц и строительство моста мэр Саратова обсудил со специалистами в одной из кофеен

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец торгует «той самой кукурузой с самолетного поля»
Такси попало в ДТП на Навашина
Андрей Чепурной общается с саратовцами на Предмостовой площади
Представители российских авиакомпаний оценили аэропорт «Гагарин»
В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова
Школьники презентовали Валерию Радаеву проект развития Саратовской агломерации
Панков: Володин помогает привлечь молодых специалистов, чтобы здравоохранение в районах развивалось
В Саратове будут судить парня за угрозы ножом полицейскому
Областной киновидеоцентр подготовил новое киномероприятие ко Дню флага России
Опубликовано уточненное расписание пригородных поездов к аэропорту «Гагарин»
Под Саратовом мужчина угнал у собутыльника катер
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
Депутаты областной думы встретили первых пассажиров аэропорта «Гагарин»
В Саратове благоустроят 1 225 дворов
Началось голосование в августовском фотоконкурсе «Мисс КП-Саратов»
Почти 3 тыс. собственников квартир перешли в июле на прямые договоры с Регоператором
На проспекте Кирова после реконструкции останутся торговые павильоны