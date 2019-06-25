Опубликовано видео проекта реконструкции Трофимовского моста
Сегодня, 25 июня, в одной из саратовских кофеен мэр Михаил Исаев, чиновники горадминистрации, инженеры и журналисты обсудили реконструкцию Трофимовского моста и тему строительства линии скоростного трамвая.
Виктор Морозов генеральный директор ООО «Институт «Проектмостреконструкция» презентовал проект.
- Объекты, построенные в 60-е годы, приходят в негодность, в данном случае применены сборные железобетонные балки 1956 года выпуска. Пролетное строение над железной дорогой, над улицей Шехурдина, опоры моста — предаварийные. Эти объекты заменяются в плановом режиме по всей России. Мы не собираемся допускать их обвала, аварийных ситуаций, — сказал Морозов.
Собравшимся рассказали, что в районе Трофимовского моста напряженный транспортной узел, здесь происходит 32 и более ДТП, в среднем гибнут два человека в год.
Новый путепровод будет служить сто лет, его оборудуют специальными лифтами для инвалидов, подсветкой. Он обеспечит безопасный пропуск транспорта, кроме того, под ним — на улице Шехурдина — решается вопрос с поворотами: будут съезды на поворотах — на улицы Панфилова и 2-ю Прокатную. Работы над железнодорожными путями пройдут зимой по согласованию с РЖД.
Реконструкция Трофимовского моста займет время с сентября этого года по сентябрь 2020, последний месяц работ — октябрь.
Две полосы движения вдоль улицы Шехурдина будут открыты всегда, даже в период сложных работ.
До начала следующего учебного года в 2020 транзитное движение полностью восстановят.
- На все работы требуются 900 млн рублей. Какие-то вопросы по цене могут измениться после экспертизы, — отметил Сергей Кузнецов, зампредседателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
Он подчеркнул и порядок финансирования объекта. По словам Кузнецова, РЖД не несет никаких затрат. Порядка 70 млн будет потрачено в этом году, остальная сумма — на следующий.
Проект нового Трофимовского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU