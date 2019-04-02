Названы сроки и расписание работ по ремонту Трофимовского моста

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-02T16:06:46+03:00

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В администрации Саратова сегодня, 2 апреля, прошло обсуждение ситуации вокруг закрытия на ремонт Трофимовского моста в Ленинском районе.

Сергей Кузнецов, зампред городского комитета по дорожном хозяйству заявил, что ситуация прояснилась, поэтому необходимо довести информацию до жителей.

- Чтобы не было никакой паники, — отметил чиновник.

Он пояснил, что сейчас Трофимовский мост находится в предаварийном состоянии. Не вызывает сомнения необходимость его закрытия, так как в противном случае последствия могут быть трагическими.

Генеральный директор института «Проектмостреконструкция» Виктор Морозов добавил, что в России сейчас идет массовая замена железобетонных сооружений, построенных в 50-60 годах прошлого века. Трофимовский мост он назвал «самым трещащим объектом Саратова».

Он выразил признательность решительным действиям властей города.

Виктор Морозов (слева) поблагодарил власти Саратова за решительность в закрытии аварийного мостаФото: Екатерина Семенова

Морозов рассказал о планах по производству работ. После экспертизы и торгов необходимо будет начать подготовительные работы. Транспортный узел в районе моста изобилует различными линиями коммуникаций, поэтому предстоят очень напряженные работы по их переустройству. Методом горизонтального бурения будут проложены инженерные коммуникации. Зимой, когда будут окна в работе железной дороги, пройдет демонтаж пролетов моста.

- Работы чрезвычайно сложные, — предупредил Морозов. — Они будут идти с декабря 2019 года по апрель-май 2020.

В это время движение по путепроводу будет закрыто. Троллейбусы маршрута №5 перестанут ходить в это время, а №7 пока продолжат. Сохранится движение транспорта по 2-й Прокатной.

Второй этап — реконструкция участка улицы Шехурдина, переустройство систем водоотведения, газоснабжения, кабельных линий. Также вынуждены будут поменять профиль дороги по улице Шехурдина. Для этого разберут полотно, устроят новые слои дорожной одежды, новый водоотвод, устроят полосы торможения. Это потребует закрытия движения на участке улицы. Вот тогда и закроют троллейбусный маршрут №7 на 2-3 месяца. Это приурочат к летнему сезону, когда снижен пассажиропоток.

По словам Морозова, это самый сложный момент, когда и мост, и Шехурдина будут закрыты.

В конце августа 2020 года возобновится сквозное движение по Шехурдина.

Третий этап реконструкции запланирован на август-сентябрь, бетонирование плит. Возможны эпизодические ограничения движения. В это же время пройдут работы на улице 2-я Прокатная, где будут реконструированы два съезда.

В итоге плановый срок ввода в эксплуатацию всего транспортного узла — ноябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU