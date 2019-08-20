Телеканал ТНТ покажет сериал про саратовскую деревню

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-20T11:59:01+03:00

По сюжету, действие происходит с тремя программистами из Москвы в деревне Жуки

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На телеканале ТНТ 2 сентября выйдет сериал «Жуки».

По сюжету, там рассказывается о трех программистах из Москвы, которых могут забрать в армию в момент, когда им надо сдать крупный проект, но они не успевают по срокам.

Парни устраиваются на альтернативную службу в деревню Жуки Саратовской области (вымышленное название — прим. ред), решают там доделать проект, получить деньги и откупиться от армии.

Однако случился пожар, на котором сгорело оборудование главных героев, из-за чего они не могут доделать проект, а найти интернет и компьютер в деревне — нелегкая задача.

Напомним, в Саратов уже приезжали режиссеры и актеры для съемок. Так, Алексей Панин снял здесь свою картину «Я вернулся». Также в городе проходили кастинги на участие в фильме «Однажды в России».

ИСТОЧНИК KP.RU