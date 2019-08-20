Телеканал ТНТ покажет сериал про саратовскую деревню
На телеканале ТНТ 2 сентября выйдет сериал «Жуки».
По сюжету, там рассказывается о трех программистах из Москвы, которых могут забрать в армию в момент, когда им надо сдать крупный проект, но они не успевают по срокам.
Парни устраиваются на альтернативную службу в деревню Жуки Саратовской области (вымышленное название — прим. ред), решают там доделать проект, получить деньги и откупиться от армии.
Однако случился пожар, на котором сгорело оборудование главных героев, из-за чего они не могут доделать проект, а найти интернет и компьютер в деревне — нелегкая задача.
Напомним, в Саратов уже приезжали режиссеры и актеры для съемок. Так, Алексей Панин снял здесь свою картину «Я вернулся». Также в городе проходили кастинги на участие в фильме «Однажды в России».
ИСТОЧНИК KP.RU