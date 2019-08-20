2019-08-20T11:59:01+03:00
Звезды

Телеканал ТНТ покажет сериал про саратовскую деревню

По сюжету, действие происходит с тремя программистами из Москвы в деревне Жуки
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На телеканале ТНТ 2 сентября выйдет сериал «Жуки».

По сюжету, там рассказывается о трех программистах из Москвы, которых могут забрать в армию в момент, когда им надо сдать крупный проект, но они не успевают по срокам.

Парни устраиваются на альтернативную службу в деревню Жуки Саратовской области (вымышленное название — прим. ред), решают там доделать проект, получить деньги и откупиться от армии.

Однако случился пожар, на котором сгорело оборудование главных героев, из-за чего они не могут доделать проект, а найти интернет и компьютер в деревне — нелегкая задача.

Напомним, в Саратов уже приезжали режиссеры и актеры для съемок. Так, Алексей Панин снял здесь свою картину «Я вернулся». Также в городе проходили кастинги на участие в фильме «Однажды в России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Радаев наградил участников строительства аэропорта «Гагарин»
Из проспекта Кирова вытащили звезду Europa Plus
Спасатели вытащили на берег Волги у Саратова 81-летнюю пловчиху
В Энгельсе мужчина избил пятерых детей, обидевших его сына
В Саратове сын зарубил отца топором, защищая честь матери
На трассе под Балаковом перевернулся грузовик «Красное и Белое»
Панков: Пока погода позволяет, все земляные работы надо завершить
Регоператор: Количество жалоб от населения на работу мусоровывозящих компаний сократилось в десять раз
В Энгельсе перекроют центральные улицы на День города
В Саратовской области составитель поездов упал с вагона и лишился ног
Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надежности и безопасности Балаковской АЭС
Четыре улицы в центре Саратова остались без воды
Под Саратовом горел гектар кладбища
Валерия Радаева восхитили голубые зайцы в аэропорту «Гагарин»
Во многих поселках и микрорайонах Саратова в четверг отключат воду
Будущих мам Саратовской области будут обучать «Детству без опасности»