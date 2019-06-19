2019-06-19T16:06:44+03:00
Звезды

Алексей Панин опубликовал кадры снятого в Саратове фильма

Для актера — это режиссерский дебют
Ольга Симонова
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Алексей Панин выложил в Instagram тизер снятого в Саратове фильма.

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Известный актер Алексей Панин разместил на своем аккаунте в Instagram тизер своего будущего фильма «Я вернулся», снятого в Саратове и области.

В видео играет музыка, ведутся перестрелки, драки и другие моменты картины. В кадрах из саратовских достопримечательностей видно фонтан на Октябрьской улице.

Как написал сам Панин, это только черновой вариант тизера фильма, пока еще выбирают музыку.

Фильм в прокат выйдет осенью. В нем, по данным открытых источников, рассказывается о воре, которого пытается перевоспитать маленькая девочка, пока он после преступления затаивается в глуши. Для Панина это — режиссерский дебют, он же играет главную роль.

Напомним, фильм снимали в Саратовской области в октябре 2018 года. Местным жителям актер запомнился тем, что разъезжал на внедорожнике по проспекту Кирова — главной пешеходной улице города. После этого ГИБДД провела проверку этого инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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