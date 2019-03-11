В Саратове пройдет кастинг на участие в фильме «Однажды в России»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-11T14:24:14+03:00

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В Саратове с 17 по 20 марта пройдет кастинг на съемки в фильме «Однажды в России». Это международный проект — масштабная полнометражка известного китайского режиссера, сценариста, продюсера и актера Сюй Чжэна.

В прокат уже вышли две его картины с похожей тематикой — «Приключения в Гонконге» и «Приключения в Таиланде».

Новый фильм Сюй Чжэн снимет в партнерстве со студией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова.

Новые лица ищет кастинговое агентство Lanprom. Среди их проектов — поиск актеров к фильмам «Матильда», «Батальон смерти» и «Пепел».

Объявление разместила на своей странице в соцсетях представитель компании Валентина Аверьянова. Для того, чтобы попытать свою удачу в мире кино, нужно оставить ей заявку в личные сообщения и возможно, вам перезвонят и укажут дорогу в новый мир известного кино.

ИСТОЧНИК KP.RU