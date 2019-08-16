2019-08-16T22:58:40+03:00
Общество

Радаев остался недоволен темпом ремонта дорог в Энгельсе

На строительстве подземного перехода на Лесозаводской он тоже поторопил дорожников
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Подземный переход у школы в Энгельсе готов на 20%. Фото пресс-службы губернатораПодземный переход у школы в Энгельсе готов на 20%. Фото пресс-службы губернатора
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После посещения ярмарки «Палитра ремесел», глава региона Валерий Радаев вечером 16 августа проехал по местам ремонта дорог и строительства дорожной инфраструктуры в Энгельсе.

Подземный переход рядом со школой «Нового века» на улице Лесозаводская продолжается под железную дорогу, заливаются стены на входе в подземку.

Строители оценили готовность объекта в 20% и сообщили губернатору, что работы ведутся в два этапа. Первый будет завершён к 1 сентября, второй – под железнодорожной насыпью – к 15 сентября. Радаев поторопил их, чтобы смогли уложиться в эти сроки.

Затем губернатор поехал на объездную дорогу на улице Колотилова, где ремонтируют участок протяжённостью 1100 м. На последних 300 метрах строители столкнулись с препятствием в виде грунтовых вод.

- Ремонт завершить к 15 сентября, – потребовал Валерий Радаев.

На улице Украинская посмотрели строительство участка протяжённостью свыше 1600 метров, который также должны сдать к этому сроку.

Участок ремонта на улице Пушкина/Больничный переулок не доставил Радаеву положительных эмоций. Там подрядчик пояснил, что под дорогой проходит газопровод и дальнейший ремонт требует специального технического заключения. Губернатор отметил отставания в темпах работ.

- Мы видели три ваших участка, все они низкой степени готовности. Подключайте дополнительные ресурсы, увеличивайте число рабочих. Мы не имеем права отходить от намеченных графиков, - заявил Радаев дорожникам.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, он дал поручение зампреду Роману Бусаргину проконтролировать выполнение работ в назначенные сроки. Тот со своей стороны заметил, что уже завтра дорожники приступают к ремонту еще одного участка областной трассы на подъезде к Красному Куту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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