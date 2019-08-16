На ярмарке в Саратове губернатор и мэр купили пуховой платок пожилой посетительнице

СЕГОДНЯ 22:30 2019-08-16T22:36:41+03:00

Ярмарка будет работать три дня, придут ли туда губернатор с мэром еще раз - не известно

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В Саратове на пешеходной зоне на улице Волжская 16 августа открылась выставка-ярмарка «Палитра ремесел». Эта межрегиональный фестиваль народных промыслов будет проходить а течение трех дней, до 18 августа.

В сопровождении свиты из своих подчиненных, председателя ТПП региона Алексея Антонова, мэра Саратова Михаила Исаева по ярмарке прошелся губернатор Валерий Радаев.

Пообщавшись с продавцами из разных регионов он заметил, что у праздника очень большая востребованность, приехали мастера из 20 регионов, много посетителей. По мнению губернатора, пешеходная зона на Волжской едва вместила всех желающих и ярмарку можно было бы продлить и на пешеходный проспект Кирова, но там «мэр не вовремя затеял реконструкцию», перекладку коммуникаций.

Мэру Михаилу Исаеву в ходе прогулки по ярмарке пришлось оплатить из своего кармана подарок – пожилая женщина рассматривала пуховые платки тонкой работы и оказавшийся в этот момент рядом губернатор подарил саратовчанке такой платок. Озвученную продавцом цену оплатил мэр, отдав три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU