Начал работу сайт II Саратовского экономического форума
Официальный сайт II Саратовского экономического форума, который пройдет 10-11 октября 2019 года в Саратове, доступен по адресу: сарэф.рф.
На портале можно ознакомиться с программой форума, получить возможность связаться с организаторами, зарегистрироваться на мероприятие.
В рамках форума пройдут следующие мероприятия:
— пленарное заседание «Развитие транспортной инфраструктуры – локомотив инвестиционного роста»;
— дискуссионные площадки по значимым темам: цифровизация, привлечение инвестиций, развитие экспортных связей, промышленного сектора и повышения производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, встраивание региона в систему национальных проектов и другие;
— панельная дискуссия на тему «Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса»;
— Х юбилейный Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций.
Состоятся инвестиционные публичные дебаты «Бизнес и власть – полный контакт», также в рамках форума запланирован целый ряд выставочных тематических зон: выставка партнеров форума и фотовыставки.
Планируется, что в мероприятиях форума примут участие более 1000 приглашенных из числа руководителей и представителей Администрации Президента Российской Федерации, представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представители крупных промышленных предприятий, научных центров, общественных объединений, администраций муниципальных образований Саратовской области, федеральных и региональных институтов поддержки и развития бизнеса, предприниматели, представители международных компаний и инвесторы.
Основные мероприятия форума пройдут на площадке «Исторического парка «Россия – моя история».
Напомним, форум организован по инициативе губернатора области Валерия Радаева. Главной целью является выстраивание неформального диалога между бизнес-сообществом и властью по ключевым вопросам развития региона.
ИСТОЧНИК KP.RU