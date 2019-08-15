Начал работу сайт II Саратовского экономического форума

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-15T15:03:05+03:00

Можно ознакомиться с программой форума, связаться с организаторами, зарегистрироваться на мероприятие

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Официальный сайт II Саратовского экономического форума, который пройдет 10-11 октября 2019 года в Саратове, доступен по адресу: сарэф.рф.

На портале можно ознакомиться с программой форума, получить возможность связаться с организаторами, зарегистрироваться на мероприятие.

В рамках форума пройдут следующие мероприятия:

— пленарное заседание «Развитие транспортной инфраструктуры – локомотив инвестиционного роста»;

— дискуссионные площадки по значимым темам: цифровизация, привлечение инвестиций, развитие экспортных связей, промышленного сектора и повышения производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, встраивание региона в систему национальных проектов и другие;

— панельная дискуссия на тему «Экспортные возможности для малого и среднего бизнеса»;

— Х юбилейный Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций.

Состоятся инвестиционные публичные дебаты «Бизнес и власть – полный контакт», также в рамках форума запланирован целый ряд выставочных тематических зон: выставка партнеров форума и фотовыставки.

Планируется, что в мероприятиях форума примут участие более 1000 приглашенных из числа руководителей и представителей Администрации Президента Российской Федерации, представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представители крупных промышленных предприятий, научных центров, общественных объединений, администраций муниципальных образований Саратовской области, федеральных и региональных институтов поддержки и развития бизнеса, предприниматели, представители международных компаний и инвесторы.

Основные мероприятия форума пройдут на площадке «Исторического парка «Россия – моя история».

Напомним, форум организован по инициативе губернатора области Валерия Радаева. Главной целью является выстраивание неформального диалога между бизнес-сообществом и властью по ключевым вопросам развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU