Экономический форум близко

В этот раз в студии «Комсомолки» побывали первый зампред правительства области — министр финансов области Вадим Ойкин и министр экономического развития региона Юлия Швакова. Они поделились со слушателями, когда на саратовской земле пройдет второй экономический форум, что войдет в его программу и какова цель открытия ярмарки инвестиционных вакансий.

Ожидаются партнеры из Франции и Японии

В прошлом году Саратовский экономический форум «Движение только вперед!» проходил впервые. Старт оказался успешным. В работе форума приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти, институтов развития, предприниматели, представители бизнес структур и научного сообщества. Около 700 человек. За два дня было подписано 20 соглашений. Часть из них реализованы, другие находятся на стадии исполнения.

Так, благодаря работе участников первого форума, удалось покрыть высокоскоростным интернетом 38 районов области, ввести в эксплуатацию распределительный центр сети продуктовых супермаркетов. На этапе реализации находится соглашение между правительством Саратовской области и Русской холдинговой компанией, заключающееся в строительстве части трассы Шанхай — Гамбург. Сейчас под трассу выкупаются земельные участки. Эта дорога будет проходить по 15 районам региона. Ее строительство планируется завершить в 2021 году.

Второй экономический форум пройдет 10-11 октября в Саратове, в историческом парке «Россия — Моя история», и соберет уже более тысячи приглашенных из числа представителей крупных промышленных предприятий, научных центров, международных компаний, финансово-кредитных организаций, предпринимателей. Ожидаются руководители и представители администрации Президента, бизнес-партнеры из бывших стран СНГ, а также Ирана, Китая, Японии, Кореи, Индии, Франции, Германии.

- Ключевой площадкой форума можно назвать пленарное заседание «Развитие транспорта на высоких скоростях», — рассказал радиослушателям «КП» Вадим Ойкин. — На заседании речь пойдет о качестве транспорта, новых технологиях, создании рабочих мест, развитии аэродромной инфраструктуры.

- Тематическая площадка «Система ALL-INCLUSIVE для инвесторов» рассчитана на привлечение инвестиций, — пояснила Юлия Швакова. — Также на площадке «Точки роста МСП» будут обсуждаться вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, расширения их доступа к финансовым ресурсам, преодоление административных барьеров. В итоге будут разработаны программы модернизации.

Добро пожаловать в салон изобретений!

Как рассказали представители региональной власти, в рамках форума задумана ярмарка предпринимательских и инвестиционных вакансий. С инициативой ее проведения выступило бизнес-сообщество. Смысл ярмарки заключается в том, что если в районе, например, не хватает частного детского сада, пекарни, кинотеатра, то появляется инвестиционная вакансия. Предприниматель знает о запросе и заполняет нишу. Это взаимовыгодно для всех сторон.

Гости радиопрограммы «КП» заинтриговали готовящейся «изюминкой». В рамках форума запланирован Х-й юбилейный Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций, на котором будет оказана поддержка инновационным проектам, разработкам, их продвижению на рынок. По итогам встречи планируется заключить целый ряд соглашений с крупными концернами и компаниями. Все для развития и роста региональной экономики.

- Скоро заработает сайт, на котором можно будет пройти регистрацию для участия в форуме, — напомнила региональный министр экономического развития. — Поучаствовав в решении обсуждаемых вопросов, встретившись на площадках форума с коллегами, можно сформировать предложения, которые потом могут быть рассмотрены, в том числе и на законодательном уровне. Приглашаем всех к активному участию в форуме!