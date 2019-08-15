2019-08-15T12:52:23+03:00
Общество

В Саратове на День города продолжится челлендж с гирей

Пройдет конкурс силового экстрима
Дарья Вострикова
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На брифинге в мэрии Саратова и. о. начальника управления по культуре Максим Макуров рассказал о предстоящем праздновании Дня города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», продолжится челлендж силача Вячеслава Максюты #ДобрыняСаратович.

Напомним, в рамках состязания нужно удержать на весу 16-килограммовую гирю. Эстафету спортсмен передавал главе Саратова Михаилу Исаеву, который принял предложение и попробовал свои силы.

Горожан приглашают привлекаться к этому челленджу, ведь 50 лучших участников попадут на финал, который пройдет в первый день праздника, 14 августа.

Кроме того, в Саратове на День города во второй раз состоится всероссийский турнир по силовому экстриму на Кубок мэра «Добрыня Саратович».

ИСТОЧНИК KP.RU

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