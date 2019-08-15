День города в Саратове завершится салютом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-15T11:17:09+03:00

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Сегодня, 15 августа, в мэрии Саратова прошел брифинг о предстоящем праздновании Дня города.

Как сообщил с мероприятия корреспондент «КП-Саратов», в этом году нашему городу исполняется 429 лет, праздновать будут два дня — 14 и 15 сентября.

И. о. начальника управления по культуре Максим Макуров рассказал о предстоящих праздничных событиях.

14 сентября в поселке Увек традиционно пройдет «Один день из жизни средневекового города».

На Набережной состоится фестиваль экстрим-эндуро по мотоциклетному спорту и парусная регата.

От 3-й Дачной пройдет велопробег, который финиширует на Театральной площади.

Там же, в 13:00, после финиша пробега пройдет интеллектуальная игра «Квиз, плиз». По словам Максима Макурова, это будет неофициальный рекорд России по количеству команд, их ожидается более ста.

На площади Чернышевского состоится Всероссийский турнир по силовому экстриму «Добрыня Никитич» и конкурс «Мисс Саратов 2019».

На всем протяжении пешеходной зоны на Волжской будет организована «Улица отличного настроения».

В 17 часов на Набережной начнется музыкальный фестиваль «Рок на Набережной» Уже есть восемь заявок от коллективов регионов.

Завершит программу первого дня празднования салют на Театральной площади.

15 сентября День города продолжится пробегом ретро-автомобилей, концертом на площади Чернышевского, танцплощадкой у трамвая «Семен».

Организаторы празднования заметили, что не откроют все мероприятия. Часть программы должна остаться сюрпризом. В частности, не было озвучено, приедут ли на День города приглашенные звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU