2019-08-14T15:21:35+03:00
Общество

В Саратове заплыв через Волгу переносят на следующий год

Этот август выдался слишком холодным
Дарья Вострикова
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В Саратове 3 августа должен был пройти традиционный четвертый Волжский марафон «Река здоровья».

По плану участники в возрасте от 18 до 60 лет начали бы заплыв на берегу Энгельса, у старого моста через Волгу. Финиш «Реки здоровья» — на набережной Космонавтов, около Ротонды.

Однако 2 августа организаторы мероприятия сообщили, что из-за непогоды — ветра и дождя — заплыв не состоится, это может быть опасно.

Так, марафон наметили либо на конец августа, либо уже на следующий, 2020 год. Однако тенденция похолодания продолжилась, вода остыла до 19 градусов.

При таких условиях выступать могут разве что люди в гидрокостюмах, которых у большинства участников нет. Второй проблемой является ветер, который точно спрогнозировать нельзя из-за особенности летнего сезона.

Об этом сообщил начальник Саратовского областного центра по гидрометеорологии Михаил Болтухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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