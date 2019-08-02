2019-08-02T13:47:04+03:00
Общество

Дождь и ветер отменили заплыв «Река здоровья» в Саратове

Марафон перенесли ориентировочно на две недели
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Заплыв по Волге «Река здоровья», запланированный на 3 августа в Саратове, перенесли из-за плохой погоды.

Как сообщили организаторы марафона на пресс-конференции в правительстве, скорее всего, мероприятие состоится через две недели, то есть в середине августа. Если и тогда погода не позволит, то заплыв придется отменить.

Организаторы сообщили, что завтра ожидаются ветер и дождь, что приведет к волнению на реке и не позволит обеспечить безопасность. Смену маршрута, например от Затона к Ротонде, не согласовали в Росморречфлоте.

Гидрокостюмы, которые помогли бы при низкой температуре, есть всего у 20% участников.

В то же время к заплыву готово все: от грамот и призов до спасителей, ГИМС, врачей и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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