В Саратове пройдет заплыв через Волгу
В Саратовской области 3 августа пройдет традиционный четвертый Волжский марафон «Река здоровья».
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, дистанцию в 3,5 км попробуют преодолеть более 150 человек.
Мероприятие пройдет с 16:00 на берегу Энгельса у старого моста через Волгу, а финиш около 16:40 — 18:00 на набережной Космонавтов, около Ротонды.
Кроме того, для зрителей установят экран с трансляцией видео с места заплыва.
Принять участие могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с медсправками и страховкой. Организаторы приобрели яркие шапочки для спортсменов и специальные буйки, которые удержат уставшего конкурсанта на воде.
Всего будет восемь номинаций: мужчины и женщины в возрасте 18-30, 31-40, 41-50, 51-60.
Всем пловцам будут вручены памятные грамоты за участие в марафоне.
Зарегистрироваться можно до 17 июля.
За ходом заплыва с катеров будут следить сотрудники МЧС и водной полиции. Тех, кто не сумеет преодолеть дистанцию за контрольное время, поднимут на борт и доставят к финишу.
ИСТОЧНИК KP.RU