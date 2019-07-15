В Саратове пройдет заплыв через Волгу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-15T14:54:53+03:00

Свои силы попробуют более 150 человек

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В Саратовской области 3 августа пройдет традиционный четвертый Волжский марафон «Река здоровья».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, дистанцию в 3,5 км попробуют преодолеть более 150 человек.

Мероприятие пройдет с 16:00 на берегу Энгельса у старого моста через Волгу, а финиш около 16:40 — 18:00 на набережной Космонавтов, около Ротонды.

Кроме того, для зрителей установят экран с трансляцией видео с места заплыва.

Принять участие могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с медсправками и страховкой. Организаторы приобрели яркие шапочки для спортсменов и специальные буйки, которые удержат уставшего конкурсанта на воде.

Всего будет восемь номинаций: мужчины и женщины в возрасте 18-30, 31-40, 41-50, 51-60.

Всем пловцам будут вручены памятные грамоты за участие в марафоне.

Зарегистрироваться можно до 17 июля.

За ходом заплыва с катеров будут следить сотрудники МЧС и водной полиции. Тех, кто не сумеет преодолеть дистанцию за контрольное время, поднимут на борт и доставят к финишу.

ИСТОЧНИК KP.RU