У ДК "Россия" начали сносить торговые ларьки

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-13T19:41:23+03:00

На 3 Дачной завершаются последние часы работы рынка, который был тут многие годы

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На рынке возле ДК "Россия" на 3-й Дачной продавцы спешно разбирают остатки товара и палатки.

Последние часы торговли на площади истекают сегодня. Продавцы уносят маникены и тюки с товаром.

По площади еще расставлены манекены, платья и кофточки уже отправились на складыФото: Екатерина Семенова

Напомним, с завтрашнего дня, 14 августа, торговля перед ДК «Россия» будет считаться незаконной. Сегодня продавцы должны освободить территорию, а за нелегальную торговлю теперь могут штрафовать.

Палатки уберут до утраФото: Екатерина Семенова

Земельный участок перед ДК площадью более 1,2 тыс. кв. м находится в границах территории объекта культурного наследия. Согласно приказу Управления по охране культурного наследия Саратовской области от 2017 года, на такой территории запрещена несанкционированная торговля.

Передвижным фургонам тоже предстоит покинуть площадь перед ДКФото: Екатерина Семенова

Еще в конце 2018 года Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Саратова к ООО «Рекламный мир» о расторжении договора аренды участка. Арендодатель участка, ООО «Рекламный мир», не захотел оставлять место и подал жалобу, однако решение оставили без изменения.

Впрочем, цветочная торговля в непосредственной близости от трамвайных линий продолжается.

Торговля прямо у трамвайной линии продолжается, сюда культурное наследие не дотянулосьФото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU