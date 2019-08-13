Мэрия: С 14 августа торговля перед ДК «Россия» считается незаконной

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-13T16:14:49+03:00

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С завтрашнего дня, 14 августа, торговля перед ДК «Россия» будет считаться незаконной.

Напомним, еще в конце 2018 года Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Саратова к ООО «Рекламный мир» о расторжении договора аренды участка, расположенного на 3-й Дачной, на площади перед Домом культуры «Россия».

Спорный земельный участок площадью более 1,2 тыс. кв. м находится в границах территории объекта культурного наследия.

Согласно приказу Управления по охране культурного наследия Саратовской области от 2017 года, на такой территории запрещена несанкционированная торговля.

Арендодатель участка, ООО «Рекламный мир», не захотел оставлять место и подал жалобу, однако решение оставили без изменения.

Сегодня торговцы должны освободить территорию, а за нелегальную продажу могут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU