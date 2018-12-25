Администрация Саратова выиграла иск о ликвидации торговых рядов возле ДК «Россия»

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-25T12:30:49+03:00

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Администрация Саратова ранее подавала иск о расторжении договора аренды участка в 1268 кв. метров на площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной. Договор был заключен еще в 2000 году, а спустя два года арендатором стало ООО «Рекламный мир».

Организация, имеющая отношение к депутату гордумы Олегу Комарову, на арендуемом земельном участке проводила ярмарки, с использованием торговых палаток, автомашин, автомагазинов.

Приказом министерства культуры Саратовской области в 2001 году «Дворец культуры «Россия» был включен в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области в 2017 году был установлен режим использования территории объекта которым здесь запрещено размещение объектов некапитального строительства, нестационарных торговых объектов. в том числе павильонов, ларьков, киосков и автолавок.

Суд пришёл выводу, что использование арендуемого земельного участка под торговлю после отнесения его к охранной зоне стало невозможным. Это произошло не по чьей-либо вине, а по объективным, не зависящем от сторон обстоятельствам. В результате договор аренды площади перед ДК «Россия» расторгнут. Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Напомним, общественники и депутаты Саратова неоднократно требовали освободить площадь перед ДК от торговых рядов.