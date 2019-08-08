Появилось видео момента столкновения битумовоза и «Приоры» под Саратовом
ДТП на Песчано-Уметском тракте. Видео с регистратора.Автор видео Жирафик Рафик
В распоряжении «КП-Саратов» оказалось видео момента столкновения автомобиля «Лада Приора» с битумовозом на Песчано-Уметском тракте.
Запись видеорегистратора любезно предоставил очевидец, представившийся как «Жирафик Рафик».
Напомним, авария произошла вечером 8 августа в районе поселка Красный Октябрь в Саратовском районе. На 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись «Лада Приора» и цистерна, перевозящая битум.
На месте погибли два человека. Еще трое – мужчина, женщина и девятилетняя девочка –были госпитализированы. При этом сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии.
Горячий битум из опрокинувшейся цистерны залил проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU