Появилось видео момента столкновения битумовоза и «Приоры» под Саратовом

СЕГОДНЯ 20:54 2019-08-08T20:54:56+03:00

ДТП на Песчано-Уметском тракте. Видео с регистратора. Автор видео Жирафик Рафик

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В распоряжении «КП-Саратов» оказалось видео момента столкновения автомобиля «Лада Приора» с битумовозом на Песчано-Уметском тракте.

Запись видеорегистратора любезно предоставил очевидец, представившийся как «Жирафик Рафик».

Напомним, авария произошла вечером 8 августа в районе поселка Красный Октябрь в Саратовском районе. На 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись «Лада Приора» и цистерна, перевозящая битум.

На месте погибли два человека. Еще трое – мужчина, женщина и девятилетняя девочка –были госпитализированы. При этом сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Горячий битум из опрокинувшейся цистерны залил проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU