Два человека погибли при столкновении битумовоза с «Приорой» под Саратовом
Вечером 8 августа под Саратовом случилось страшное ДТП с несколькими погибшими. Легковушка «Лада Приора» столкнулась с цистерной, перевозившей битум.
- Авария произошла на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. В результате ДТП, трое взрослых человек, находившихся в «Приоре», погибли, – сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Авария произошла на 317-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Фото ГИБДД по Саратовской области
Впрочем, по данным Саратовской областной службы спасения, погибших все-таки двое. Однако одна из пострадавших, женщина на вид 20-25 лет, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Также пострадали водитель и девятилетняя девочка, они тоже доставлены в больницу.
Спасателям пришлось вырезать пострадавших и тела из салона искореженного авто с помощью гидравлического инструмента.
При столкновении битумовоз, на котором, кстати, были номера региона 68, Тамбовской области, перевернулся.
Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.
От удара цистерна перевернулась. Фото ГИБДД по Саратовской области
Цистерна повредилась и сейчас расплавленный горячий битум заливает дорогу. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, направляя потом автомобилей в объезд.
Горячий битум заливает дорогу. Фото соцсетей
На месте работают все оперативные службы: Госавтоинспекция, Центр медицины катастроф, пожарные, областные спасатели, в том числе начальник службы Юрий Юрин.
ДТП на Песчано-Уметском тракте.
ИСТОЧНИК KP.RU