Два человека погибли при столкновении битумовоза с «Приорой» под Саратовом

Вечером 8 августа под Саратовом случилось страшное ДТП с несколькими погибшими. Легковушка «Лада Приора» столкнулась с цистерной, перевозившей битум.

- Авария произошла на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. В результате ДТП, трое взрослых человек, находившихся в «Приоре», погибли, – сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Авария произошла на 317-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Фото ГИБДД по Саратовской области

Впрочем, по данным Саратовской областной службы спасения, погибших все-таки двое. Однако одна из пострадавших, женщина на вид 20-25 лет, госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Также пострадали водитель и девятилетняя девочка, они тоже доставлены в больницу.

Спасателям пришлось вырезать пострадавших и тела из салона искореженного авто с помощью гидравлического инструмента.

При столкновении битумовоз, на котором, кстати, были номера региона 68, Тамбовской области, перевернулся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724924" frameborder="0"></iframe> Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.

От удара цистерна перевернулась. Фото ГИБДД по Саратовской области

Цистерна повредилась и сейчас расплавленный горячий битум заливает дорогу. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, направляя потом автомобилей в объезд.

Горячий битум заливает дорогу. Фото соцсетей

На месте работают все оперативные службы: Госавтоинспекция, Центр медицины катастроф, пожарные, областные спасатели, в том числе начальник службы Юрий Юрин.