Появилось видео аварии с «Приорой» и битумовозом под Саратовом
Расплавленный битум заливает дорогу [видео]
Фото соцсетей
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В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на Песчано-Уметском тракте под Саратовом.
Как ранее сообщала «Комсомолка», на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград, в районе поселка Красный Октябрь, столкнулись «Лада Пиора» и цистерна с битумом.
При этом, по словам очевидцев, на грузовом автомобиле были номера Тамбовской области.
В аварии сообщается о трех погибших по данным ГИБДД. Все они ехали в легковушке.
Кроме того, дорогу заливает расплавленным битумом. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые направляют автомобили в объезд.
Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU