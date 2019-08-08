Появилось видео аварии с «Приорой» и битумовозом под Саратовом

СЕГОДНЯ 20:00 2019-08-08T20:05:38+03:00

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В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на Песчано-Уметском тракте под Саратовом.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на 317-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград, в районе поселка Красный Октябрь, столкнулись «Лада Пиора» и цистерна с битумом.

При этом, по словам очевидцев, на грузовом автомобиле были номера Тамбовской области.

В аварии сообщается о трех погибших по данным ГИБДД. Все они ехали в легковушке.

Кроме того, дорогу заливает расплавленным битумом. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые направляют автомобили в объезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724924" frameborder="0"></iframe> Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU