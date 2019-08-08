Дело осквернителей памятника танкистам в Саратове направлено в суд
На скамье подсудимых окажутся два человека
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В Саратове полиция завершила расследование уголовного дела об осквернении памятника воинам-танкистам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по региону, дело было возбуждено 31 июля в отношении двух местных жителей.
В настоящее время материалы направлены в суд.
Напомним, злоумышленники залили краской памятник в апреле 2019 года. Они мотивировали свой поступок тем, что якобы, танк имел неправильный цвет.
ИСТОЧНИК KP.RU