Перекрасившим танк вандалам из Саратова грозит до трех лет

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-07T10:05:30+03:00

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Полиция Саратовской области задержала двух жителей города по подозрению в вандализме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, речь идет о танке Т-34, стоящий на постаменте по улице Танкистов , который был испачкан красной краской.

Напомним, тогда злоумышленники прицепили записку с требованием перекрасить танк, который является памятникам Воинам-танкистам, в «правильный цвет». Кстати, требование было исполнено и танк перекрашен.

Уголовное дело возбуждено по части 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

- Были задержаны двое жителей Сараотва. Они дали признательные показания. Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы, — отметили в ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU