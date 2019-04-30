2019-04-30T11:12:40+03:00
Происшествия

Вандалы залили краской танк в Саратове

Осквернен памятник воинам-танкистам [фото]
Екатерина Семенова
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Памятник воинам-танкистов в Саратове. Фото соцсетейПамятник воинам-танкистов в Саратове. Фото соцсетей
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В Саратове неизвестные измазали краской памятник воинам-танкистам в Кировском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ночью вандалы осквернили танк, который стоит на постаменте на улице Танкистов.

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Танк был залит красной краской, к нему также прицепили лист бумаги с требованием перекрасить Т-34 в «достойный цвет».

Фото соцсетей

Фото соцсетей

ЧП случилось ночью, при этом злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. Как сообщает группа «Типичный Саратов», личности подозреваемых уже установлены. Материалы направлены в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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