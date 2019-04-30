Вандалы залили краской танк в Саратове
Осквернен памятник воинам-танкистам [фото]
Памятник воинам-танкистов в Саратове. Фото соцсетей
Изменить размер текста:
В Саратове неизвестные измазали краской памятник воинам-танкистам в Кировском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ночью вандалы осквернили танк, который стоит на постаменте на улице Танкистов.
.
Танк был залит красной краской, к нему также прицепили лист бумаги с требованием перекрасить Т-34 в «достойный цвет».
Фото соцсетей
ЧП случилось ночью, при этом злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения. Как сообщает группа «Типичный Саратов», личности подозреваемых уже установлены. Материалы направлены в полицию.
.
ИСТОЧНИК KP.RU