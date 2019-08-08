У села Луганское под Саратовом — очередное ДТП с фурой

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-08T09:27:23+03:00

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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе утром 8 августа произошло очередное ДТП с участием большегруза.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в районе села Луганское столкнулись Toyota Corolla и фура Volvo.

Иномаркой с номерами московского региона управлял 45-летний мужчина. Он вместе с двумя пассажирами 24 и 23 лет получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Примечательно, что авария случилась поблизости от места страшного ДТП, которое случилось накануне. Там в автомобиле Kia погибли женщина и двое детей, еще один мужчина скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU