Скончался четвертый пострадавший в ДТП под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-08T08:43:41+03:00

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Сегодня утром, 8 августа, скончался еще один пострадавший в ДТП в Красноармейском районе Саратовской области — 38-летний мужчина. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Центре медицины катастроф.

Напомним, смертельная авария произошла вчера, 7 августа, на 366-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, женщина уснула за рулем Kia и врезалась в большегруз. На месте погибли сама водительница, пятилетняя девочка и семилетний мальчик. 38-летнего мужчину и семилетнюю девочку госпитализировали, однако сегодня утром гражданин скончался.

- Ребенок продолжает оставаться в тяжелом состоянии, — отметили в ЦМК.

ИСТОЧНИК KP.RU