ДТП под Саратовом: Двое малышей погибли в машине с уснувшей водительницей
Стал известен возраст погибших в ДТП в Красноармейском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в автомобиле Kia погибли пятилетняя девочка и семилетний мальчик.
По предварительной версии, управлявшая иномаркой женщина уснула за рулем. Она также скончалась на месте.
Мужчина и еще один ребенок — госпитализированы.
Госавтоинспекция обращается к водителям и просит их быть предельно собранными при управлении автомобилем.
UPD: ГИБДД области сообщает, что личность водителя устанавливается. Предположительно, автомобилем управлял мужчина.
- Как показывает практика, ДТП с тяжкими последствиями происходят именно в ночное и утреннее время, когда водитель находится в состоянии утомления. Выезжая на дальние расстояния в ночное время, водители стараются быстрее добраться до места назначения, думая, что поток автомобилей ночью меньше, однако забывают, что утомление организма наступает именно ночью и в утренние часы и никакие ухищрения, кроме полноценного сна, не позволяют справиться с утомлением! Уважаемые водители, если вы чувствуете состояние утомления, остановитесь, отдохните, продолжите движение, как только почувствовали, что ваш организм полноценно отдохнул. Не подвергайте опасности себя и своих пассажиров! — говорится в обращении ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU