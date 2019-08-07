2019-08-07T10:37:13+03:00
Происшествия

ДТП под Саратовом: Двое малышей погибли в машине с уснувшей водительницей

Женщина также скончалась
Екатерина Семенова
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Стал известен возраст погибших в ДТП в Красноармейском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в автомобиле Kia погибли пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

По предварительной версии, управлявшая иномаркой женщина уснула за рулем. Она также скончалась на месте.

Мужчина и еще один ребенок — госпитализированы.

Госавтоинспекция обращается к водителям и просит их быть предельно собранными при управлении автомобилем.

UPD: ГИБДД области сообщает, что личность водителя устанавливается. Предположительно, автомобилем управлял мужчина.

- Как показывает практика, ДТП с тяжкими последствиями происходят именно в ночное и утреннее время, когда водитель находится в состоянии утомления. Выезжая на дальние расстояния в ночное время, водители стараются быстрее добраться до места назначения, думая, что поток автомобилей ночью меньше, однако забывают, что утомление организма наступает именно ночью и в утренние часы и никакие ухищрения, кроме полноценного сна, не позволяют справиться с утомлением! Уважаемые водители, если вы чувствуете состояние утомления, остановитесь, отдохните, продолжите движение, как только почувствовали, что ваш организм полноценно отдохнул. Не подвергайте опасности себя и своих пассажиров! — говорится в обращении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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