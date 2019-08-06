2019-08-06T21:42:35+03:00
Общество

Алексей Прокопенко написал открытое письмо Владимиру Путину

Бывший сити-менеджер Саратова просит расследовать «прокурорский произвол»
Екатерина Семенова
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Алексей ПрокопенкоАлексей ПрокопенкоФото: Александр Уриевский
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Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Как стало известно «КП-Саратов», в нем он просит «непосредственного вмешательства и назначения расследования прокурорского произвола».

В письме говорится, что 20 мая Алексей Прокопенко уже направлял обращение, но оно было передано в Генеральную прокуратуру.

- Несмотря на то, что в письме прямо указано о противоправных действиях двух должностных лиц: бывшего прокурора Саратовской области Степанова В.Н. и действующего заместителя прокурора Пензенской области Светового О.Г., – проверка такового сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 УПК РФ не производится, – говорится в послании от 5 августа.

По словам Алексея Прокопенко, также нет проверки по заявлению от 13 марта, которое было направлено непосредственно в СО СУ СКР по Октябрьскому району Саратова.

- Полагаю, и сегодня в правоохранительной системе Саратовской области, есть должностные лица, не заинтересованные в рассмотрении моего заявления, – написал Алексей Прокопенко Владимиру Путину.

Напомним, бывшего сити-менеджера обвиняют в особо крупном мошенничестве. Долгое время он числился в международном розыске, но 13 марта пришел к следователям самостоятельно. В настоящее время он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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