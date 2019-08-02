Падение болгарки на ребенка в Саратове: Изъята документация
Следователи Заводского района Саратова начали проверку по факту падения болгарки на ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая – двухлетняя девочка.
Установлено, что женщина с дочерью шли вдоль здания двухэтажной школы №6 на улице Пролетарская. Девочка сидела на велосипеде, который за ручку катила мать. В это время с крыши школы упала болгарка – в тот момент рабочие занимались ремонтом кровли.
Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Ей сделали операцию.
Следователи начали проверку, идет опрос рабочих, руководство подрядной организации, персонал школы. Изъята документация.
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ИСТОЧНИК KP.RU