2019-08-02T20:31:42+03:00
Происшествия

Падение болгарки на ребенка в Саратове: Изъята документация

Пострадавшей девочке сделали операцию
Екатерина Семенова
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Следователи Заводского района Саратова начали проверку по факту падения болгарки на ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая – двухлетняя девочка.

Установлено, что женщина с дочерью шли вдоль здания двухэтажной школы №6 на улице Пролетарская. Девочка сидела на велосипеде, который за ручку катила мать. В это время с крыши школы упала болгарка – в тот момент рабочие занимались ремонтом кровли.

Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Ей сделали операцию.

Следователи начали проверку, идет опрос рабочих, руководство подрядной организации, персонал школы. Изъята документация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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