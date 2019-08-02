Падение болгарки на ребенка в Саратове: Изъята документация

СЕГОДНЯ 20:31 2019-08-02T20:31:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Заводского района Саратова начали проверку по факту падения болгарки на ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая – двухлетняя девочка.

Установлено, что женщина с дочерью шли вдоль здания двухэтажной школы №6 на улице Пролетарская. Девочка сидела на велосипеде, который за ручку катила мать. В это время с крыши школы упала болгарка – в тот момент рабочие занимались ремонтом кровли.

Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Ей сделали операцию.

Следователи начали проверку, идет опрос рабочих, руководство подрядной организации, персонал школы. Изъята документация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Падение болгарки на ребенка с крыши школы: Комментарий саратовского Минобраза

Правоохранители начали проверку

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU