В Саратове на ребенка в коляске упала болгарка
Мальчика госпитализировали
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Сегодня, 2 августа, в Заводском районе Саратова на Пролетарской,8 произошло ЧП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на крыше школы для обучающихся по адаптационным образовательным программам №6 шел ремонт. Во время него вниз рухнула болгарка.
Инструмент упал на двухлетнего ребенка, которого везла в коляске прохожая.
Малыш получил тяжелые травмы, его госпитализировали.
На месте работают следователи, медики скорой помощи, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU