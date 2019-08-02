В Саратове на ребенка в коляске упала болгарка

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-02T17:49:34+03:00

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Сегодня, 2 августа, в Заводском районе Саратова на Пролетарской,8 произошло ЧП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на крыше школы для обучающихся по адаптационным образовательным программам №6 шел ремонт. Во время него вниз рухнула болгарка.

Инструмент упал на двухлетнего ребенка, которого везла в коляске прохожая.

Малыш получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

На месте работают следователи, медики скорой помощи, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU