Падение болгарки на ребенка с крыши школы: Комментарий саратовского Минобраза
В министерстве образования прокомментировали случай с падением болгарки на ребенка.
- В школе для обучающихся по адаптированным образовательным программам №6 Саратова подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту кровли здания, – рассказали в Минобразе.
Утром 2 августа со скатной крыши упала болгарка и травмировала малолетнего ребенка на трехколесном велосипеде, который вела мама.
Администрация учебного заведения оказала первую помощь пострадавшему. На место выезжала министр образования Ирина Седова, по поручению губернатора Валерия Радаева.
В настоящее время по фактам происшествия работают правоохранительные органы, – говорится в официальном комментарии.
ИСТОЧНИК KP.RU