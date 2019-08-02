Падение болгарки на ребенка с крыши школы: Комментарий саратовского Минобраза

СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-02T20:24:53+03:00

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В министерстве образования прокомментировали случай с падением болгарки на ребенка.

- В школе для обучающихся по адаптированным образовательным программам №6 Саратова подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту кровли здания, – рассказали в Минобразе.

Утром 2 августа со скатной крыши упала болгарка и травмировала малолетнего ребенка на трехколесном велосипеде, который вела мама.

Администрация учебного заведения оказала первую помощь пострадавшему. На место выезжала министр образования Ирина Седова, по поручению губернатора Валерия Радаева.

В настоящее время по фактам происшествия работают правоохранительные органы, – говорится в официальном комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU