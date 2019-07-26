В СУСК рассказали подробности нападения на мясокомбинат в Энгельсе и убийства охранника

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-26T10:41:19+03:00

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В СУ СКР по Саратовской области состоялся брифинг, посвященный убийству охранника мясокомбината в Энгельсе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикерами стали руководитель следственного отдела по Энгельсу Петр Харламов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Владимир Харольский и старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Надежда Волошина.

Напомним, нападение на мясокомбинат в селе Генеральское произошло ночью 13 июля. По версии следствия, злоумышленники намеревались совершить ограбление. Для этого один из них «перекусил» решетку с помощью специниструмента, чтобы проникнуть через окно в кассу.

- Первоначально их личности не были установлены, во время расследования проведены десятки обысковых мероприятий и опрошены жители села Генеральское и близлежащих населенных пунктов, а также сотрудники предприятия — отметили участники брифинга.

Сразу после поступления информации о разбойном нападении на место выехало руководство СУ СКР региона, создан оперативный штаб. Было изъято множество вещественных доказательств, отработано большое число работников и лиц, вероятно причастных к преступлению.

Все сотрудники уголовного розыска получили ориентировки и после получения оперативной информации, при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемые были задержаны.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU