Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе
Спецоперацию провели три ведомства
Задержаны подозреваемые в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе.
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Появилось оперативное видео завдержания подозреваемых в нападении на офис мясокомбината в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, спецоперацию провели сотрудники полиции, Росгвардии и СУ СКР региона.
Напомним, по подозрению в нападении на фирму были задержаны двое мужчина 24 и 42-х лет. По версии следствия, ночью 13 июля они расстреляли охранника мясокомбината.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства, разбоя и хранения огнестрельного оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU