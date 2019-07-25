2019-07-25T16:58:54+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе

Спецоперацию провели три ведомства
Екатерина Семенова
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Задержаны подозреваемые в убийстве охранника мясокомбината в Энгельсе.

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Появилось оперативное видео завдержания подозреваемых в нападении на офис мясокомбината в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, спецоперацию провели сотрудники полиции, Росгвардии и СУ СКР региона.

Напомним, по подозрению в нападении на фирму были задержаны двое мужчина 24 и 42-х лет. По версии следствия, ночью 13 июля они расстреляли охранника мясокомбината.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, разбоя и хранения огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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