В центре Саратова до сентября перекрыты несколько центральных улиц
Начаты работы на теплосетях
Фото соцсетей
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В центре Саратова перекрыли несколько центральных улиц.
Как ранее писала «КП-Саратов», начался ремонт теплосетей на улице Чернышевского. Ожидается, что работы продлятся до 5 сентября.
Фото соцсетей
- Перекрыты улица Чернышевского от Радищего до Провиантской и Рабочий переулок! — сообщают очевидцы в соцсетях.
Сервис «Яндекс.карты» показывает серьезные затруднения на улице Чернышевского.
Яндекс.карты
ИСТОЧНИК KP.RU