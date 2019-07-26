2019-07-26T10:28:08+03:00
Общество

В центре Саратова до сентября перекрыты несколько центральных улиц

Начаты работы на теплосетях
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В центре Саратова перекрыли несколько центральных улиц.

Как ранее писала «КП-Саратов», начался ремонт теплосетей на улице Чернышевского. Ожидается, что работы продлятся до 5 сентября.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Перекрыты улица Чернышевского от Радищего до Провиантской и Рабочий переулок! — сообщают очевидцы в соцсетях.

Сервис «Яндекс.карты» показывает серьезные затруднения на улице Чернышевского.

Яндекс.карты

Яндекс.карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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