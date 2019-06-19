В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-19T19:32:25+03:00

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Сторонники Вячеслава Володина в Саратове сообщают о возможном базировании авиакомпании «Победа» в новом аэропорту Саратова под Сабуровкой.

- Сегодня Вячеслав Володин встречался с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали вопрос доступности авиаперелётов для жителей Саратовской области.

Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании «Победа». В ближайшее время мы вас обязательно проинформируем о принятом решении. Но, исходя из того, что Вячеслав Володин и Виталий Савельев знакомы не один десяток лет, помощники Володина считают, что вопрос решится положительно, - сообщается в паблике volodin.saratov в мессенджере Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU