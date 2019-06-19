2019-06-19T19:32:25+03:00
Общество

В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»

Об этом гендиректора компании "Аэрофлот" попросил Вячеслав Володин
Поделиться:
Вид на новый аэропорт Саратова под СабуровкойВид на новый аэропорт Саратова под СабуровкойФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Сторонники Вячеслава Володина в Саратове сообщают о возможном базировании авиакомпании «Победа» в новом аэропорту Саратова под Сабуровкой.

- Сегодня Вячеслав Володин встречался с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали вопрос доступности авиаперелётов для жителей Саратовской области.

Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании «Победа». В ближайшее время мы вас обязательно проинформируем о принятом решении. Но, исходя из того, что Вячеслав Володин и Виталий Савельев знакомы не один десяток лет, помощники Володина считают, что вопрос решится положительно, - сообщается в паблике volodin.saratov в мессенджере Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кумысной поляне нашли труп старика
Вместо автостоянки у «Словакии» могут разбить сквер и поставить памятник Петру I
Подготовлено техзадание на проектирование ветки скоростного трамвая в Саратове
Директор саратовской школы прокомментировала информацию об отказе выдавать аттестаты
В Школу молодых управленцев Саратова зачислили 100 человек
В Ленинском районе меняют водопроводное оборудование
Школа молодых управленцев в Саратове может стать базой подготовки конкурса «Лидеры России»
Тело утонувшего в Пугачевском районе рыбака плавало рядом с лодкой
Алексей Панин опубликовал кадры снятого в Саратове фильма
Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов
Радаев: Люди не должны испытывать перебои с получением лекарств
Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза
В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
На Танкистов велосипедист пострадал в столкновении с «Приорой»
Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина
В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду
Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем
Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района
В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге
В Калининске горел магазин «Лазурный»