В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»
Сторонники Вячеслава Володина в Саратове сообщают о возможном базировании авиакомпании «Победа» в новом аэропорту Саратова под Сабуровкой.
- Сегодня Вячеслав Володин встречался с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали вопрос доступности авиаперелётов для жителей Саратовской области.
Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании «Победа». В ближайшее время мы вас обязательно проинформируем о принятом решении. Но, исходя из того, что Вячеслав Володин и Виталий Савельев знакомы не один десяток лет, помощники Володина считают, что вопрос решится положительно, - сообщается в паблике volodin.saratov в мессенджере Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU